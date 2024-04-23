Во многих областях Украины - воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Сигналы тревоги раздались в ряде регионов сначала на юге страны, а затем и на востоке, части центральных и северных областей.

Военные предупредили об угрозе вражеских ракетных ударов, которые российские захватчики могут нанести из временно оккупированного Крыма.

"Угроза применения баллистического вооружения с ТОТ Крыма в областях, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в объявлении ВС.

Обновлено в 07:46

Позже военные объявили об отмене угрозы из-за баллистики. В областях последовали "отбои" тревоги.

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