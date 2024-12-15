Во многих областях Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

Напомним, вчера днем, 14 декабря, в Одессе раздались взрывы. В тот момент Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма.

Также сообщалось, что вечером 14 декабря был зафиксирован запуск оккупантами "Шахедов", в связи с чем в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

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