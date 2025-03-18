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В Кремле раскрыли детали предстоящего разговора Трампа и Путина

Вторник 18 марта 2025 11:29
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В Кремле раскрыли детали предстоящего разговора Трампа и Путина Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится во вторник, 18 февраля. Он продлится в промежутке с 16 до 18 по московскому времени.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, многие темы разговора Трампа с Путиным уже согласованы. Он также заявил, что Трамп и Путин "будут говорить столько, сколько посчитают нужным"

"Это действительно будет с 16 по 18 по московскому времени. Действительно, имели место определенные обсуждения. И Уиткофф был в Москве, и в Стамбуле были переговоры. И ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенные понимания есть, безусловно. Но есть и большое количество вопросов и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам", - заявил Песков.

Предстоящий разговор Трампа и Путина

Вчера вечером Трамп сообщил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона. Стоит заметить, что утром принято считать время до 12:00. Учитывая разницу во времени, 12:00 в Вашингтоне это 18:00 по киевскому времени.

Разговор, вероятно, коснется возможного 30-дневного режима прекращения огня на театре российско-украинских военных действий. Ведь именно это предложили Штаты Украине во время переговоров в Саудовской Аравии.

После того делегация США отправилась в Россию с аналогичным предложением. Сам Путин заявил, что согласен с идеей Соединенных Штатов Америки о перемирии. Однако, по его словам, для этого есть нюансы.

Поздно вечером 17 марта в разговоре с журналистами Трамп заявил, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной.

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