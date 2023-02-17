Много союзников не могут поставлять Украине самую современную технику, - Шольц

"Я узнал, что многие не в состоянии поставить самые современные вещи... но в тех поставках, которые они совершают, мы также окажем поддержку. Как вы знаете, есть также большое количество старых танков, которые мы поставим", - заявил глава правительства ФРГ.

Он также заверил, что обещанные боевые машины уже "очень скоро" будут развернуты в Украине вместе с обученными бойцами.

Также Шольц затронул тему сокращающихся запасов боеприпасов на фоне войны в Украине. Он подчеркнул необходимость "постоянного производства наиболее важных видов оружия", в том числе и различных снарядов.