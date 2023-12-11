Многие нардепы хотят сложить мандаты, но уже не отпускаем людей, - Арахамия

"Количество людей, которые хотят уйти из парламента гораздо больше... Мы не отпускаем уже людей, мы говорим, что просто не будем уже за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы", - сказал Арахамия. .

По его словам, в Раде хотят оптимизировать работу парламентских групп. Он объяснил, что речь идет о минимальном количестве народных депутатов для создания группы. Пока для этого необходимо по меньшей мере 17 нардепов, это количество хотят уменьшить до 14-15 человек.

Как рассказал Арахамия, это нужно для того, чтобы парламент до следующего созыва проработал в таком же структурном режиме, как было до начала полномасштабной войны в Украине.

Что этому предшествовало

Напомним, 8 декабря Верховная рада лишила депутатских полномочий еще трех человек. Мандатов лишили мажоритарщиков Максима Ефимова (фракция "Восстановление") и Дмитрия Шпенова (внефракционный), а также Виталия Данилова из фракции "Батькивщина". Его место в парламенте должен занять другой представитель из партийного списка.

Сейчас в Верховной раде Украины 401 нардеп. Это новый антирекорд для украинского парламента.