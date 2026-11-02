РФ может финансировать подкастеров США

Лумер подозревает, что многие крупные американские подкастеры могут получать средства от россиян.

"Медийные личности, без сомнения, вероятно, финансируются Россией, независимо от того, осознают они это или нет", - говорит она.

РФ, к примеру, привлекает медийных деятелей для участия в своих эфирах.

"Это видно из того, как Россия пытается приглашать популярных подкастеров участвовать в своих политических конференциях или интервью, таких как Такера Карлсона - Такера Катарлсона, как я его называю", - уточнила Лумер.

По мнению инфлюэнсера, Такер Карлсон берет интервью у экс-пресссекретаря президента Украины Владимира Зеленского (Юлии Мендель - ред.), чтобы еще больше разжигать антиукраинскую риторику. Так, он утверждает, что Зеленский тратит деньги американских налогоплательщиков на кокаин.

Лумер обратилась с этим же вопросом к Зеленскому лично.

"Я спросила его, кокаинист ли он. Я сказала: "Вы наркоман? Вы используете деньги наших налогоплательщиков на оплату дронов? Вы нюхали кокаин с Макроном?". И он ответил "нет", - заверила блоггерша.

В качестве примера вовлечённости подкастеров США в российские медиа-события Лумер привела пример экономического форума в Санкт-Петербурге.

"Вы видите, как они приглашают Кэндис Оуэнс (консервативная блогер - ред.) на Санкт-Петербургский экономический форум, и как Александр Дугин продвигает Такера Катарлсона, Ника Фуэнтеса (консервативный подкастер - ред.) и Кэндис Оуэнс, которые являются очень пророссийскими и антиукраинскими", - говорит Лумер.