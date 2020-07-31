На Багамах шторм Ісаіас переріс в ураган

Поблизу берегів Багамських островів тропічний шторм Ісаіас переріс в ураган. Зараз він рухається на північний захід зі швидкістю 8 м/c.

Про це свідчать дані Національного центру по спостереженню за ураганами США.

Таким чином, шторм Ісаіас, який раніше сформувався в Атлантичному океані, переріс в ураган і зараз максимальна його швидкість вітру досягає 35,7 м/с.

"Попередження про ураган випущено для центральної частини і південно-сходу Багамських островів", - йдеться в повідомленні центру.

Фото: ураган Ісаіас (nhc.noaa.gov)

Нагадаємо, раніше влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення шторму.

Також раніше повідомлялося, у Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими без вісті.

Крім того, ураган зруйнував фрагмент стіни, побудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції.