Не вижу другого решения войны, чем победа Украины, - президент Чехии

Глава Чешского государства высоко оценил мужество, с которым народ Украины борется с российской агрессией.

"Мы стараемся поддержать Украину. Украина сейчас начала свое контрнаступление, чтобы показать всему миру, что Россия далеко не так сильна, как она рассказывала всему миру", - сказал он.

Также Павел подтвердил, что поддержка Украину "всегда будет нашей целью".

"Мы хотим, чтобы Украина победила, чтобы победили все мы, чтобы сохранились ценности, на которых строится наше общество... Можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь и дальше", - отметил чешский президент.

В этом контексте он провел исторические параллели с ситуацией в Чехии во второй половине прошлого века.

"Мы будем поддерживать Украину в том, за что еще недавно мы боролись за свою независимость, за возможность самостоятельно принимать решения, к какой организации мы хотим принадлежать. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. И мы в свое время хотели, чтобы нас поддерживали дружеские страны", - сказал Павел.

Также он подчеркнул, что военная агрессия РФ не должна иметь успех. В противном случае пострадают и другие державы.

"Я не вижу другого решения войны как украинской победы. Так как только если не дай Бог победила Россия, то все наши общественные ценности будут уничтожены". - акцентировал внимание президент Чехии.

Видео: Зеленский и Павел выступают на совместном брифинге в Чехии

Визит Зеленского в Чехию

6 июля президент Украины Владимир Зеленский после своей поездки в Болгарию также прибыл с официальным визитом в Чехию. В Праге глава Украинского государства встретился с чешским коллегой Петром Павелом.

Президенты в столице Чехии провели переговоры.

Поддержка Чехии

Недавно президент Чехии Петр Павел отметил, что страна поддерживает усилия, направленные на то, чтобы как можно больше государств осудили агрессию и однозначно признали РФ виновницей войны против Украины.

Перед этим министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

Также чешский производитель вооружения, компания Excalibur Army, являющийся крупным поставщиком техники и оружия для Украины, более чем в четыре раза увеличил свои продажи.