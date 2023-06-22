Рекордный год. Чешский поставщик вооружения для ВСУ существенно наращивает производство

Чешский производитель вооружения, компания Excalibur Army, который является крупным поставщиком техники и оружия для Украины, более чем в четыре раза увеличил свои продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовой отчет компании.

Более того, чистая прибыль компании увеличилась в семь раз, с 9,6 млн евро в 2021 году до 70 млн евро, что является самым высоким показателем в истории компании.

Большая часть продаж Excalibur Army пришлась на рынки за пределами ЕС. Например, компания поставила в Украину около 100 единиц военной техники, в том числе модернизированные танки Т-72, ​​артиллерийские системы, ракетные установки и БМП.

Также компания Excalibur Army недавно выиграла контракт на модернизацию сотни танков Т-72, ​​который финансируется США и Нидерландами в рамках военной помощи Украине. Также в прошлом году компания модернизировала для украинской армии старые танки Т-72. Они имеют более мощный двигатель, новые системы связи, цифровой диагностики, современные системы наведения, а также дополнительную динамическую броню.

В связи с растущим спросом на военную технику, Excalibur Army инвестирует около 27 млн евро в строительство еще одного производственного цеха на своем заводе в Штернберке, Чехия. После ввода в эксплуатацию нового сборочного цеха компания Excalibur Army наймет еще от 100 до 150 рабочих и от 30 до 50 административных работников. В прошлом году количество сотрудников Excalibur Army увеличилось с 487 до 524 человек.

Поставки Украине вооружений компании Excalibur Army

Ранее мы писали, что чешская инициатива "Подарок для Путина" отправила в Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, которые профинансировали за счет совместных средств.

Системы собирают на заводе чешской компании Excalibur Army. Это модифицированный внедорожник Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, которые способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.