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Не видит вреда в пропаганде. В ОП отреагировали на отмену ограничений для россиян в Twitter

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Разблокировка российских аккаунтов в Twitter свидетельствует о том, что в компании не видят вреда в распространении пропаганды, прямо поощряющей уничтожение украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Разблокированные аккаунты российских властей, масштабирование ru-твитов об "убей Украине" на фоне откровенной пессимизации украинцев - это вообще не о свободе слова… Twitter не видит вреда в распространении пропаганды, которая прямо поощряет уничтожение украинцев и массовые убийства", - написал Подоляк.

Кроме того, он задался вопросом, может ли искусственный интеллект лучше модерировать микроблог.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Twitter перестал применять ограничения против учетных записей российских властей, введенных в апреле 2022 года. В частности, это касается и страницы диктатора Владимира Путина.

Ранее BBC писало, что при руководстве Илона Маска в Twitter практически перестали бороться с распространением пропаганды в соцсети.

Также мы писали, что, по данным СМИ, после покупки Маском Twitter в компании уволили 80% сотрудников.

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