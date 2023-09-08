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Бабье лето еще держится, но есть одно "но". Синоптик рассказала о погоде на выходных

Фото: синоптик дала прогноз на выходные 9-10 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине на выходных будет продолжать бурлить бабье лето, которое держится благодаря антициклону Оlenka. Правда, ночью уже будет достаточно прохладно, до +5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика "Укргидрометцентра" Дианы Кривобок.

"Украина будет под влиянием антициклона. Погода преимущественно без осадков, а температура существенно не изменится", - отметила она.

Как добавила синоптик, важно, что осадки, благодаря все тому же антициклону, не ожидаются в течение следующих трех суток. При этом ветер будет менять направления, но каких-либо "рекордных" показателей ожидать не стоит.

Температура воздуха будет следующей:

  • ночью +5-11°, на побережье морей, 10-11 сентября и в западных областях +12-16°;
  • днем +19-25°, в Одесской области и на крайнем западе страны до +28°,
  • 9 сентября в восточных и северо-восточных областях +14-19°.

Погода в Украине

Бабье лето, которое продлится в Украине до 10 сентября, пока спасает ситуацию, разрешая осени "разгуляться" пока только ночью. В то же время первые признаки прихода осени 2023 в Украине уже можно наблюдать по утрам в виде туманов. 

При этом, как рассказывала синоптик Наталка Диденко, теплая погода продлится до 12-13 сентября, а первые дожди в Украине пройдут с атмосферным фронтом 13-15 сентября.

Но синоптики успокаивают - вторая волна бабьего лета не за горами, после 14 октября. А похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.

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