"Бабине літо" в Києві триватиме до наступних вихідних

Період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, це лише попередні розрахунки Укргідрометцентру і прогноз може буде змінений.

"Бабине літо - це коли осіння погода встановлюється, а потім наступають теплі, сухі і сонячні дні, і зараз воно триває, і триватиме цей тиждень і на початку наступного. За сьогоднішніми даними, зміна погоди очікується на наступні вихідні - на 25, 26, 27 жовтня, коли прийдуть атмосферні фронти, циклони, дощі і встановиться прохолодна погода", - сказала вона.

Голеня повідомила, на початку наступного тижня температура трохи знизиться і вже не буде перевищувати 20 градусів.

Синоптик відзначила, що зараз у Києві встановилася аномальна "спека", оскільки оновлюються рекорди температури за всю історію спостережень. "Це максимальні температури для середини жовтня, коли температурний фон на межі 25 градусів", - сказала Голеня. У той же час температури вище 25 градусів у жовтні - це не рідкість для столиці, розповіла вона.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру також нагадала, що наступний місяць, листопад, у Києві зазвичай приносить дощі і суттєве зниження температури. "Дуже рідко в листопаді буває сонячно. Там більш похмура погода", - сказала вона і додала, що листопад-грудень найбільш хмарні місяці року.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", а вже в неділю температура піднялася до 23,8 градусів тепла, що на 0,4 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році.

Крім того, після полудня у вівторок, 15 жовтня, стовпчик термометра у Києві піднявся до 24,1 градусів, що також є історичним рекордом.