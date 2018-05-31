Бабченко зізнався, що місяць підготовки до спецоперації був дуже важким

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко розповів подробиці інсценування свого вбивства та спецоперації спільно з СБУ. Про це він сказав , у четвер, 31 травня, у ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, коли співробітники Служби безпеки України повідомили, що Бабченка замовили, журналіст погодився на спецоперацію.

"Коли я побачив фотографію, яку у 25-річному віці вклеїв у свій російський паспорт, а це фото було лише у мене та в моїй справі, я повірив… Кому було треба - я сказав. Це були найближчі родичі", - сказав Бабенко.

Після цього розпочалась підготовка спецоперації, яка тривала місяць. Журналіст зізнався, що цей місяць був для нього вкрай важким.

"Було незрозуміло, скільки виконавців - один, два три. Машина до тебе під'їжджає - ти починаєш параноїти…В першу чергу оберігалась моя безпека і була придумана легенда, що я підвернув ногу, аби не виходити із дому… Страшно було виходити в магазин, коли розумієш, що все може статися в один момент і не знаєш - скільки людей і за яким рогом тебе чекають", - розповів Бабченко.

Він також назвав співпадінням той факт, що замах на його вбивство стався саме у вівторок - в той день, коли він на своїй сторінці у Facebook пригадав випадок в зоні АТО, де ледь не загинув. Журналіст назвав цей день своїм другим днем народженням.

"Те, що це відбулось у вівторок - це співпадіння. Наскільки мені відомо, на людину почали тиснути - на виконання дали йому (виконавцю, - ред.) три тижні. Його почали квапити, щоб це зробити якомога швидше - мабуть до фіналу Ліги Чемпіонів. Ну це мої здогадки… Наскільки мені відомо, все мало статися у п'ятницю і я не знаю, з якої причини операція була перенесена на вівторок", - сказав журналіст.

Бабченко повідомив, що у вівторок о 18:00 до нього приїхав гример.

"Ми тренувалися. Він мені показував, як падає вбитий чоловік, як у нього йде кров з пробитої легені. Футболку мою відвезли, одягли на манекен і прострелили. Кров була справжня, свиняча. Згустки крові напхали в дірки від куль. Потім всі пішли, ми залишилися одні, дружина зателефонувала в поліцію", - розповів подробиці журналіст.

Сказав, що після того, як все сталось, він сидів у морзі і дивився телевізор. Але звідти Бабченка довелося евакуювати в 5 ранку, бо приїхали журналісти і вимагали показати тіло.

"У 125 раз я хочу вибачитися перед рідними за те, що вам усіх довелося пережити", - сказв журналіст наостанок.

Нагадаємо, судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу щодо організатора замаху на журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа призначено 31 травня 2018 на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду Києва.