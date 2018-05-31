Бабченко признался, что месяц подготовки к спецоперации был очень тяжелым

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства и спецоперации совместно с СБУ. Об этом он сказал в четверг, 31 мая, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, когда сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что Бабченко заказали и показали гонорар, журналист согласился на спецоперацию.

"Когда я увидел фотографию, которую в 25-летнем возрасте вклеил в свой российский паспорт, а это фото было только у меня и в моем деле, я поверил... Кому было надо - я сказал (о спецоперации, - ред.). Это были ближайшие родственники", - сказал Бабенко.

После этого началась подготовка спецоперации, которая длилась месяц. Журналист признался, что этот месяц был для него крайне тяжелым.

"Было непонятно, сколько исполнителей - один, два три. Машина к тебе подъезжает - ты начинаешь параноить...В первую очередь была моя безопасность и была придумана легенда, что я подвернул ногу, чтобы не выходить из дома... Страшно было выходить в магазин, когда понимаешь, что все может произойти в один момент и не знаешь - сколько людей и за каким углом тебя ждут", - рассказал Бабченко.

Он также назвал совпадением тот факт, что покушение на его убийство произошло именно во вторник - в тот день, когда он на своей странице в Facebook вспомнил случай в зоне АТО где едва не погиб. Журналист назвал этот день своим вторым днем рождением.

"То, что это произошло во вторник - это совпадение. Насколько мне известно, на человека начали давить - на выполнение дали ему (исполнителю, - ред.) три недели. Его начали торопить, чтобы это сделать как можно быстрее - видимо до финала Лиги Чемпионов. Ну это мои догадки... Насколько мне известно, все должно произойти в пятницу, и я не знаю по какой причине операция была перенесена на вторник", - сказал журналист.

Бабченко сообщил, что во вторник в 18:00 к нему приехал гример.

"Мы тренировались. Он мне показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь на пробитой легкой. Футболку мою увезли на отдельный манекен и прострелили. Кровь была настоящая, свиная. Сгустки крови напихали в дырки от пуль. Потом все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию", - рассказал подробности журналист.

Сказал, что после того, как все произошло, он сидел в морге и смотрел телевизор. Но оттуда Бабченка пришлось эвакуировать в 5 утра, потому что приехали журналисты и требовали показать тело.

"В 125 раз я хочу извиниться перед родными за то, что вам всем пришлось пережить", - сказал напоследок журналист.

Напомним, судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченка Бориса Германа назначено 31 мая 2018 на 17 час. 30 мин. в помещении Шевченковского районного суда Киева.