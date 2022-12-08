Бьют по трансформаторам и электроподстанциям. Глава Сумской области о постоянных атаках РФ

Российские военные стали более прицельно обстреливать электроподстанции, газораспределительные пункты и небольшие трансформаторы в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Где-то с осени РФ более прицельно бьет по критической инфраструктуре. Речь идет об электроподстанциях, которые располагаются у границы, даже целятся в небольшие трансформаторы, питающие одну-две улицы или небольшой населенный пункт", - пояснил Живицкий.

По его словам, оккупанты также обстреливают склады с зерном, водяные башни и жилые дома. Не обходит обстрелы центральные части городов и сел в регионе.

"Враг чаще использует реактивные системы залпового огня, большие калибры. До этого они использовали меньшие калибры своей артиллерии", - добавил глава региона.