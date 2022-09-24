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Бьют без промаха. ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на склад БК (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на склад БК (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили российскую зенитную установку ЗУ-23-2 и предотвратили обстрел позиций наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Нападающим не удалось провести обстрел позиций наших войск. Точный выстрел - и российская зенитная установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля "Зил-131" пылает как скирда соломы", - говорится в сообщении.

При этом водитель автомобиля начал убегать в сторону возможной помощи, но доставил оккупантам еще большие хлопоты, поскольку огонь перекинулся на вражеский склад боеприпасов.

Напомним, вчера украинские военные сбили российский вражеский вертолет Ми-8 и показали это на видео.

Ниш защитники также уничтожили вражеский пункт управления возле Святогорска.

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