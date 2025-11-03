В сети пишут о маньяке в Киеве: что об этом говорит полиция

"В темное время суток бьет женщин молотком по голове. Уже 11 пострадавших. Все в больницах. Скорее всего - кто-то местный, потому что действует в одном секторе и был уже случай, когда пытались его догнать, но он смог спрятаться среди домов", - рассказала женщина.

Она отметила, что раньше многие женщины, проживающие в этом районе, не ходили в темное время суток в укрытия, поскольку боялись "теоретических хулиганов" или им было страшно из-за отсутствия освещения. Теперь, заметила Скрипка, угроза вполне реальна.

Столичная полиция сообщила, что, несмотря на информацию об 11 пострадавших от нападений неизвестного преступника, ни одного заявления по этому поводу не получала.

"По данному факту проводится проверка. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей", - отметили правоохранители.

Кроме того, полицейские призвали доверять исключительно официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.