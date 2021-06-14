АЗС дозволили підняти ціни на бензин вище 30 гривень: оприлюднена нова максимальна ціна

Фото: ціни на бензин можуть піднятися до 31 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 червня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни підвищені для бензину з 24,92 гривень до 25,82 гривень за літр, для дизельного палива з 20,91 гривень до 22,09 гривень за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,82 гривень за літр, дизельного палива - 29,09 гривень за літр.