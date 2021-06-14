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АЗС дозволили підняти ціни на бензин вище 30 гривень: оприлюднена нова максимальна ціна

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Понеділок 14 червня 2021 14:43
АЗС дозволили підняти ціни на бензин вище 30 гривень: оприлюднена нова максимальна ціна Фото: ціни на бензин можуть піднятися до 31 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 червня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни підвищені для бензину з 24,92 гривень до 25,82 гривень за літр, для дизельного палива з 20,91 гривень до 22,09 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,82 гривень за літр, дизельного палива - 29,09 гривень за літр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни в методику визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.

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