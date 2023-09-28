"Азовцы" во время штурма взяли в плен оккупантов: среди них командир (видео)

Бойцы бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" во время штурма вражеских позиций взяли в плен оккупантов. Среди пленных российский командир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Азов".

"Азовцы" 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады взяли в плен четырех военнослужащих российской армии. Среди пленных - российский командир отделения 228-го мотострелкового полка, солдаты рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z".

Раненым военнопленным предоставили необходимую медицинскую помощь и обеспечили надлежащие условия содержания. Затем пленных передали соответствующим службам, пополнив обменный фонд.

Потери русской армии

Напомним, наши воины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Как отмечают Силы обороны, оккупанты несут потери как в живой силе, так и в технике.

Официально Минобороны РФ не признает потери своей армии в войне против Украины и скрывает их. Однако Генштаб ВСУ заявляет, что украинские военные уничтожили уже около 277 тысяч захватчиков.