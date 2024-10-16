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"Азовцы" возле Торецка захватили в плен почти два десятка россиян (видео)

Иллюстративное фото: "азовцы" у Торецка захватили в плен почти два десятка россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов на Торецком направлении. Недавно там в плен были захвачены 17 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 12-й бригады специального назначения "Азов".

Как отметили в бригаде, россияне были захвачены в плен при отражении вражеских штурмов и контратак под Нью-Йорком.

"Россияне приехали убивать украинцев из разных уголков России. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования", - пишут в "Азове".

В бригаде отметили, что "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена.

Ситуация в Торецке

В конце сентября в СМИ распространилась информация, что российские военные зашли на территорию Торецкая. С тех пор там продолжались городские бои.

Также недавно стало известно, что российские войска продвинулись в Торецке и закрепились на двух улицах.

Позже украинские военные подтвердили, что россияне контролируют восточную часть Торецкая. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

Более подробно о ситуации вокруг города – в материале РБК-Украина.

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