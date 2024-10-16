"Азовцы" возле Торецка захватили в плен почти два десятка россиян (видео)

Как отметили в бригаде, россияне были захвачены в плен при отражении вражеских штурмов и контратак под Нью-Йорком.

"Россияне приехали убивать украинцев из разных уголков России. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования", - пишут в "Азове".

В бригаде отметили, что "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена.

Ситуация в Торецке

В конце сентября в СМИ распространилась информация, что российские военные зашли на территорию Торецкая. С тех пор там продолжались городские бои.