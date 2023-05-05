На "Азовстали" в Мариуполе снова раздаются взрывы

"Азовсталь" снова мстит оккупантам и передает горячий привет полку "Азов". Праздничные самохлопки окупантов прямо сейчас. С приятным украинскому уху музыкальным сопровождением "скорых", - рассказал он.

Как сообщалось, в небе над временно оккупированным Мариуполем сегодня снова фиксируют активность авиации врага. На этот раз в направлении Пологов (Запорожская область).

Напомним, 4 мая во временно оккупированном Мариуполе на "Азовстали" взорвались мины. В результате инцидента четверо вражеских саперов ранены.