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На "Азовстали" в Мариуполе снова раздаются взрывы

Фото: в Мариуполе Донецкой области сообщают о взрывах 5 мая (t me polkazov)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 5 мая, в захваченном Мариуполе Донецкой области раздаются взрывы. Их эпицентром снова стал завод "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Азовсталь" снова мстит оккупантам и передает горячий привет полку "Азов". Праздничные самохлопки окупантов прямо сейчас. С приятным украинскому уху музыкальным сопровождением "скорых", - рассказал он.

Как сообщалось, в небе над временно оккупированным Мариуполем сегодня снова фиксируют активность авиации врага. На этот раз в направлении Пологов (Запорожская область).

Напомним, 4 мая во временно оккупированном Мариуполе на "Азовстали" взорвались мины. В результате инцидента четверо вражеских саперов ранены.

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Мариупольвибухи