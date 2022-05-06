На "Азовсталі" в Маріуполі знаходиться не менше п'яти білорусів

На території обложеної "Азовсталі" в Маріуполі разом з українськими військовими знаходиться не менше п'яти білорусів. Останній раз вони виходили на зв'язок чотири дні тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Белсат".
Як заявив в ефірі телеканалу представник білоруського батальйону імені Кастуся Калиновського, сформованого в Україні в березні 2022 року, Ян Мельников, як мінімум п'ять громадян Білорусі знаходиться на території "Азовсталі". Вони допомагають українським військовим захищати завод, який обложений російськими військами.
Мельников додав, що востаннє знаходяться на "Азовсталі" білоруси виходили на зв'язок чотири дні тому. За його словами, вони добре воюють і не тільки допомагають утримувати оборону, а й здійснюють рейди назустріч противнику.
Нагадавши, на території "Азовсталі" крім українських військових все ще залишаються мирні жителі. Вони знаходяться в критичному стані.
Зазначимо, вранці 6 травня стало відомо, що з території "Азовсталі" вдалося вивезти близько 500 цивільних.
Як повідомляло РБК-Україна, на "Азовсталі" третій день тривають важкі бої. Оборону тримають бійці полку" Азов", морські піхотинці та прикордонники.
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