На "Азовсталі" в Маріуполі знаходиться не менше п'яти білорусів

На території обложеної "Азовсталі" в Маріуполі разом з українськими військовими знаходиться не менше п'яти білорусів. Останній раз вони виходили на зв'язок чотири дні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Белсат".