На "Азовсталі" ще залишаються мирні жителі, їх стан критичний, - Голтвенко

На території завод "Азовсталь" в Маріуполі все ще залишаються мирні жителі, і їх стан критичний. Тому робота з їх порятунку повинна тривати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора по персоналу комбінату Івана Голтвенка.

"У бомбосховищах на заводі ще залишилися люди. Коли ми завантажували наші притулку сухпайками і водою, запас ми створювали на 14 днів повноцінного триразового харчування. Люди, які змогли вибратися, розповідають: оскільки вони розуміли, що час перебування невідомий, вони зменшували кількість прийомів їжі до одного разу на день, щоб максимально ці запаси провізії розтягнути, і забезпечували харчування повноцінне тільки дітям. Але будь-який ресурс закінчується. І зараз люди знаходяться в кошмарних умовах", - розповів він.

За його словами, бомбосховища на заводі компанія "Метінвест" відновила до проектного стану ще у 2014 році. А будувався комбінат під час холодної війни - коли загрози бомбардувань сприймалися більш ніж серйозно, нагадав він.

"За часів Холодної війни будівництву об'єктів цивільної оборони приділялася особлива увага. У 2014 році керівництво "Метінвест" прийняло рішення відновити всі бомбосховища до їх проектного стану. Багато з цих притулків дійсно обладнані так, щоб витримувати удари з різної зброї. Але підприємство не будувалося як фортеця. Воно не розраховане на те, щоб 60 днів витримувати постійні обстріли. Але завдяки духу наших воїнів-полку "Азов", ЗСУ, морпіхів, які там знаходяться, - воно стало фортецею", - підкреслив Голтвенко.

Як відомо, українській владі, спільно з міжнародними організаціями, вдалося домогтися від російських окупантів часткового відкриття гуманітарних коридорів і евакуації мирних жителів.

Саму ж "Азовсталь" продовжують обороняти українські Збройні сили, тим самим утримуючи і завод, і Маріуполь під контролем України.

Власник комбінату, бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що пишається тим фактом, що "Азвосталь" стала символом української непохитності.