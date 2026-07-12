В Азовском море дроны поразили очередной танкер РФ

"В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет", - говорится в посте.

Также чиновник утверждает, что под атакой беспилотников оказались Таганрог и Каменск-Шахтинский, и четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский.

По его утверждению, российским силам ПВО якобы удалось сбить более 20 дронов. Одну из трасс из-за падения обломков перекрыли.

"Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы", - резюмировал Слюсарь.