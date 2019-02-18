Азовське море не належить Росії, - глава МЗС Литви

Лінкявячюс заявив, що ЄС закликав РФ звільнити українських моряків

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Европейский союз призвал Россию освободить украинских моряков, которых ФСБ РФ задержало в районе Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Линкявичюса.

Линкявичюс заявил, что Азовское море не принадлежит России.

"Совершенно недопустимо, что Россия все еще удерживает украинских моряков и корабли после военного нападения на украинский флот в Черном море. ЕС призывает их немедленно освободить. Азовское море не принадлежит России, должна быть предоставлена свобода навигации. ЕС поддерживает Украину", - написал Линкявичюс.

Напомним, сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на решение Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей, в отношении еще четырех украинских моряков.

РБК-Украина писало, что на встрече "друзей Украины" в Брюсселе заявили о необходимости Евросоюза подготовить ответ на действия Российской Федерации в Черном море.

Ранее Литва призвала Европейский союз усилить санкции против России.