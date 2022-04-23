Військова деблокада Маріуполя поки неможлива. Командири це розуміють, - Зеленський

Зеленський заявив, що ЗСУ не готові до деблокади Маріуполя. Відзначив, що найближчим часом її не буде.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"Ми маємо право на військове розблокування наших міст. І маємо велику надію, що зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте. До військового розблокування сьогодні ми не готові. І до речі, хлопці, які сьогодні боронять "Азовсталь", саме командири - це розуміють" - сказав Зеленський.

Поряд з цим Президент сказав, що всі території, куди нині прорвались окупанти, будуть повернені в Україну найближчим часом.

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