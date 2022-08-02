"Азов" відреагував на визнання полку "терористичною організацією" в Росії

Там зазначили, що після публічної страти військовополонених полку "Азов" в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією".

"Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом!" - йдеться в заяві "Азову".

Там додають, Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!

"Весь світ має об‘єднатися проти держави-терориста!" - наголосили в полку "Азов".