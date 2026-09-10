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Крым во тьме: СБС за два месяца вывели из строя 374 энергоузла врага (видео)

09:58 10.09.2026 Чт
2 мин
Среди целей – ТЭС, подстанции и газораспределительные станции
aimg Валерия Абабина
Крым во тьме: СБС за два месяца вывели из строя 374 энергоузла врага (видео)
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Силы беспилотных систем за два месяца операции "Крымский рубильник off" поразили 374 энергоузла в Крыму и других оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра" .

По словам командующего, с 6 июля по 9 сентября в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские подразделения отработали 374 энергоузла в Крыму и на остальных оккупированных территориях.

По словам командующего, только в течение первой недели сентября ССС отработали 34 энергоузла - в Крыму, на юге и востоке временно оккупированных территорий.

Какие цели поражены

Среди результативно пораженных объектов – Луганская ТЭС в Счастье, ряд электроподстанций напряжением от 110 до 330 кВ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также тяговые подстанции железной дороги.

Отдельно в Крыму под удар попали сразу несколько газораспределительных станций - в частности, "Евпатория", "Нижнегорский", "Азовское" и другие. Также поражены мобильные огневые группы врага.

К операции привлекли подразделения СБС - в частности 414-ю бригаду "Птицы Мадяра", 412-ю бригаду Nemesis, 20-ю бригаду "К-2", 427-ю бригаду "Рарог", а также группировку "Феникс" Госпогранслужбы.

Напомним, еще на старте операции Птицы СБС поразили ключевой объект энергомоста "Кубань – Крым", которым электроэнергия из материковой России поступает на оккупированный полуостров.

Цель операции – системно лишать оккупантов электроснабжения и связи, создавая для них логистический и топливный голод. По словам "Мадяра", только в августе ССС подтвердили поражение 240 энергоузлов на оккупированных территориях.

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