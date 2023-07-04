В Азейбарджане произошло мощное землетрясение: жители Баку покинули свои дома

По данным Бюро исследования землетрясений, эпицентром природного явления стало Каспийское море. Местные СМИ пишут, что жители столицы, покинувшие свои дома, находятся на улицах, опасаясь повторных толчков.

"Информации о разрушениях и пострадавших нет", - отметили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,4 балла. По их данным, землетрясение произошло в 46 км от азербайджанского города Хачмаз, население которого составляет более 37 тысяч человек. Эпицентр толчков находилась на глубине 35 км.

Землетрясения в Украине

Утром, 22 июня, недалеко от Севастополя, в Черном море Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал мощное землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,7 балла по шкале Рихтера

В Полтавской области, 8 июня, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Также землетрясение в этом регионе фиксировали 26 мая. Оно произошло в 20 километрах к западу от Полтавы. Сейсмологи оценили его силу в 3,5 балла.