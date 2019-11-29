Азербайджанський лоукостер запускає рейси у Львів

Азербайджанський лоукостер Buta Airways з 23 грудня 2019 року почне виконувати прямі рейси з Баку до Львова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що лоукостер вже виконує рейси в Київ, Харків та Одесу. Львів стане четвертим напрямком в Україні.

Так, рейси у Львів виконуватимуться по понеділках і четвергах. Тариф в одну сторону, як і за іншими напрямками авіакомпанії, стартує від 29 євро.

Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії, а також в її офісах продажів.

Авіаперевізник нагадує, що оскільки він є локостером, за ряд опцій пасажирам доведеться платити.

Зокрема, в мінімальному тарифі "Бюджет" такі послуги, як провезення багажу і ручної поклажі, гаряче харчування на борту, реєстрація в аеропорту, а також вибір місця в літаку пропонуються в якості платних опцій.

Тариф "Супер" включає провезення багажу (до 23 кг), ручної поклажі (до 10 кг), а також безкоштовну реєстрацію в аеропорту.

Онлайн-реєстрація на сайті відкривається за 24 години, закривається за 2 години до вильоту і у всіх тарифах є безкоштовною.

Раніше Buta Airways оголосила про припинення з 22 січня 2020 року польотів в аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни" ) і переведення рейсів Баку-Київ до аеропорту "Бориспіль".

РБК-Україна писало, що завтра, 30 листопада, авіакомпанія Turkish Airlines відновить рейси за маршрутом Стамбул - Одеса.