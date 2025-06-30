В Азербайджане силовики проводят обыски у российских пропагандистов

Что предшествовало

Обыски прошли на фоне громкого инцидента в Екатеринбурге, где российские силовики задержали девять азербайджанцев, обвинив их в заказных убийствах. В ходе операции погибли двое братьев, несколько других были госпитализированы.

После этого министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые в стране планировали провести российские государственные или частные организации. Запрет касается концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий.

Решение принято "в связи с демонстративными, целенаправленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными правоохранительными органами России против азербайджанцев в Екатеринбурге".

В ведомстве подчеркнули, что такие инциденты "в последнее время приобрели системный характер".

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел силовую операцию в Нагорном Карабахе, которую официально назвал "антитеррористическими мероприятиями". Эти действия фактически завершили вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией. Однако полноценный мирный договор между государствами до сих пор не подписан.

В конфликте также участвовала Россия: ее так называемый миротворческий контингент находился в регионе Нагорного Карабаха под видом стабилизационной миссии.

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