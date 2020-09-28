В Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною

Зіткнення азербайджанських та вірменських військових тривають. В Азербайджані заявили, що хочуть миру і діалогу, однак це Велика вітчизняна війна.

Про це заявив помічник президента, завідувач відділом з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, передає APA.

За його словами, Азербайджан вимагає, щоб Вірменія поклала кінець окупації.

"Це Велика вітчизняна війна. На території Азербайджану оголошено воєнний стан, сьогодні оголошена часткова мобілізація. Азербайджан діє в рамках міжнародного права, чого не можна сказати про вірменські збройні сили", - заявив він.

Нагадаємо, Вірменія заявила про перекидання "турецьких бойовиків" в Карабах, проте Азербайджан це спростував.

Також повідомлялося, що Азербайджан оголосив часткову мобілізацію. В ході боїв армія зайняла кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі, сторони заявляють про сотні загиблих військових.

Про те, що зараз відбувається між країнами йдеться в матеріалі РБК-Україна.