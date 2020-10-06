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Азербайджан заявив про обстріл Вірменією трьох районів за межами Карабаху

Автор: Роман Тверденко

Міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріл військами Вірменії трьох районів за межами Нагірного Карабаху. Постраждали Євлахський, Геранбойський і Бейлаганський райони.

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Про це повідомляє сайт міністерства.

Кількість жертв і потерпілих поки невідомо.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відвідав Нагірний Карабах.

Сьогодні міністерство оборони Вірменії заявили, що Азербайджан проводить наступ у південному напрямку Карабаху.

Крім цього, Великобританія і Канада підтримали заяву США, Франції та Росії щодо Карабаху.

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