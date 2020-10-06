Великобританія і Канада підтримали заяву США, Франції та Росії по Карабаху

Фото: війна у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)

Великобританія і Канада слідом за США, Францією і Росією закликали до припинення вогню в Нагірному Карабасі. Також вони виступають за мирне вирішення конфлікту в регіоні.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Великобританії, яке опублікувало спільне з Канадою заяву.

Країни стурбовані обстрілом житлових кварталів і закликають припинити їх, щоб повернутися до дотримання угоди про припинення вогню.

Також Великобританія і Канада заявили про підтримку вчорашньої заяви Франції, США та Росії. Країни чекають збільшення зусиль сторін конфлікту і їх партнерів по припиненню бойових дій, які можуть посилити кризу.

На думку країн, домогтися вирішення конфлікту можна лише на переговорах і до них Азербайджан і Вірменія мають повернутися терміново.

Раніше сьогодні Вірменія заявила про великий наступ Азербайджану на півдні Карабаху.

Крім цього, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відвідав Нагірний Карабах.