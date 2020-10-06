Вірменія заявляє про великий наступ Азербайджану на півдні Карабаху

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан почав великий наступ на південному напрямку Нагірного Карабаху. За їх словами, задіяні резервні сили і велика кількість військової техніки.
Про це повідомляє пресс-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.
Азербайджанські війська нібито почали наступ на півдні лінії зіткнення Арцаха і Азербайджану з використанням танків і артилерії. Вірменія пручається і стріляє у відповідь.
Також вірменське міністерство оборони Вірменії стверджує, що Азербайджан "ігнорує безпеку території Ірану".
Раніше повідомлялося, що Туреччина готова підтримати Азербайджан в будь-якій сфері.
Крім цього, Азербайджан просив Україну не допустити виїзду етнічних вірмен в Карабах.
Зазначимо, Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах в районі Нагорного Карабаху.
Також Асад підтвердив, що бойовиків з Сирії перекидають в Нагорний Карабах.