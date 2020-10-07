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Азербайджан заявив про обстріл Вірменією сіл в шести районах навколо Карабаху

Нагірний Карабах, Середа 07 жовтня 2020 10:22
Азербайджан заявив про обстріл Вірменією сіл в шести районах навколо Карабаху
Фото: конфлікт в Нагірному Карабасі (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 7 жовтня, Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл вірменськими військовими сіл в шести районах навколо Нагірного Карабаху. Азербайджанська армія у відповідь "приймає адекватні заходи".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Вірменські збройні сили обстрілюють села в Тертерському, Бардінському, Агдамському, Агджабедінському, Фізулінському і Джебраїльському районах", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність піти на поступки Азербайджану.

Також напередодні Вірменія заявила про наступ Азербайджану на південному напрямку Карабаху. В Азербайджані повідомили про обстріл вірменськими військами трьох районів за межами регіону.

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