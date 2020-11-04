Азербайджан зайняв нові позиції в Нагірному Карабасі

У середу, 4 листопада, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією сім населених пунктів у Нагірному Карабасі. Села були звільнені у Джебраільському, Губадлинському і Зангіланському районах.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у Twitter.

"Азербайджанська армія звільнила від окупації села Мирак, Кавдар Джабраільського району, села Мешедиисмаилли і Шафибейли Зангіланського району, а також села Башарат, Гаракишилер і Гараджалли Губадлинського району", - написав він.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася в кінці вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що обстріли житлових районів в зоні Нагірного Карабаху та за його межами можуть прирівняти до військових злочинів.

Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умови припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Додамо, що Сполучені Штати розглядають можливість введення в Нагорний Карабах миротворців.