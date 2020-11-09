ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Азербайджан зайняв ще понад 20 сіл у Нагірному Карабасі

Автор: РБК-Україна

У ході конфлікту в Нагірному Карабасі армія Азербайджану зайняла ще 23 села. Військова операція на Шушинському напрямку триває.

Про це у своєму Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За його словами, військові зайняли ряд населених пунктів у шести районах - Фізулінському, Ходжалинськму, Ходжавендському, Джебраїльському, Губдалинському і Зангіланському.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що сили вірменської армії оточені на Шушинському напрямку. Сьогодні ударні безпілотники знищили ще один танк і БМП Вірменії, які намагалися прорвати оточення на дорозі Лачин-Шуша.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше Азербайджан заявив про відступ вірменської армії на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. При цьому Баку продовжує наступ вглиб території.

Також раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну створити спільну робочу групу з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Також повідомлялося, що Путін "тепло зустрів пропозицію".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах