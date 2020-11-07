Азербайджан зайняв 16 сіл в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові в Нагорному Карабасі взяли під контроль ще 16 сіл. Всі вони знаходяться в Ходжавендському районі.

Про це повідомляє Anadolu.

В свою чергу Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що наразі бої з різною інтенсивністю тривають на Агдерінському, Агдамському і Ходжавендському напрямках фронту.

Представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованісян повідомив про інтенсивні бої в районі Шуші, другому за величиною місті в Нагірному Карабасі. Він зазначає, що вони там тривають вже кілька днів.

"Військова операція зі знищення в околицях Шуші диверсійно-розвідувальних, тактичних ротних груп, найманців Азербайджану успішно триває", - сказав Ованесян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією сім населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умови припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Також обстріли житлових районів в зоні Нагірного Карабаху та за його межами можуть прирівняти до військових злочинів.