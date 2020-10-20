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Азербайджан узяв під контроль місто біля кордону з Вірменією, - Алієв

Автор: РБК-Україна

Збройні сили Азербайджану звільнили від окупаційної армії Вірменії місто Зангилан. Також військові взяли під контроль 24 села в Нагірному Карабасі.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передають "Вести Кавказу".

За його словами, села були звільнені у Фізулінському, Джебраильському, Ходжавендському і Зангиланському районах.

Також глава держави повідомив, що село Венг Ходжавендського району отримало нову назву - Чінарли.

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Алієв також навів дані про знищену бойову техніку вірменських сил. Зокрема, він повідомив, що азербайджанська армія з початку бойових дій вивела з ладу 241 танк і ще 39 були захоплені як трофеї.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії, яка намагалася чинити опір і обстріляла оборонні позиції.

Крім того, якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішене в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен показувати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Додамо, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Прогноз погоди
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Новини України Ільхам АлієвАзербайджанНагорный Карабах