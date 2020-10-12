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Вірменія заявила про 200 загиблих військових Азербайджану за добу в Карабасі

Нагірний Карабах, Понеділок 12 жовтня 2020 10:44
Вірменія заявила про 200 загиблих військових Азербайджану за добу в Карабасі
Фото: вірменський солдат (mil.am)
Автор: Роман Тверденко

У Вірменії заявили, що за останню добу в боях в Нагірному Карабасі загинули 200 азербайджанських військових. А з початку боїв було вбито майже 5 тисяч військовослужбовців Азербайджану.

Про це повідомляє єдиний інформаційний центр Вірменії.

Наголошується, що за добу було знищено 3 азербайджанських безпілотника і 3 одиниці бронетехніки.

Всього ж за час боїв з 27 вересня, за даними вірменської влади, були вбиті 4919 азербайджанських військових, знищено 16 безпілотників, 16 вертольотів, 514 одиниць бронетехніки, 17 літаків, 4 системи "Смерч".

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в Москві узгодили спільний документ, згідно з яким з 12:00 10 жовтня в Нагірному Карабасі оголошено перемир'я.

Раніше Європейський союз висловив занепокоєння продовженням боїв Нагірному Карабасі. У ЄС закликали всі сторони конфлікту, у тому числі і зовнішні, дотримуватися умови досягнутого перемир'я.

Крім цього, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі має бути вирішений в рамках нового формату.

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