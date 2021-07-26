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Азербайджан вводить обов'язкову вакцинацію від COVID

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Баку, Понеділок 26 липня 2021 15:22
Азербайджан вводить обов'язкову вакцинацію від COVID Фото: вакцинація від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Азербайджан вводить майже обов'язкову вакцинацію від COVID для окремих категорій населення. Зокрема, для студентів, чиновників і співробітників підприємств ряду галузей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haqqin.az.

Повідомляється, що з 1 вересня 2021 року не менше 80% співробітників державних органів (структур), а також працівників нижчеперелічених підприємств зобов'язані отримати першу дозу вакцини проти COVID-19, а з 1 жовтня - другу дозу вакцини або мати сертифікат імунітету проти COVID-19.

До їх числа входять:

  • всі медичні та фармацевтичні підприємства;
  • всі наукові та освітні установи;
  • підприємства сфери бізнесу та послуг.

Студенти старше 18 років повинні мати паспорт COVID-19. Особи від 18 років можуть користуватися послугами, що надаються в закритому приміщенні в наступних місцях, тільки якщо у них є паспорт COVID-19:

  • в закладах громадського харчування;
  • у готелях;
  • у великих торгових центрах.

Нагадаємо, раніше Греція запустила обов'язкову вакцинацію для держслужбовців.

А Узбекистан також ввів обов'язкову вакцинацію для деяких категорій громадян.

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Азербайджан COVID-19 Вакцинація
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