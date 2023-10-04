Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 октября, провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.
Отмечается, что он поблагодарил Алиева за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан предоставляет Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы
"Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры государств обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.
Помощь Азербайджану Украине
С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.
При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.
Среди прочего Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.
В августе стало известно, что Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине.
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