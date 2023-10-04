Зеленский провел переговоры с президентом Азербайджана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram .

Отмечается, что он поблагодарил Алиева за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан предоставляет Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы

"Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.

Помощь Азербайджану Украине

С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.

При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Среди прочего Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

В августе стало известно, что Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине.