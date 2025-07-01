Азербайджан провел облаву на Sputnik: семерых задержали, возбуждено уголовное дело

Что предшествовало

Напомним, что в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Это произошло после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев и еще десятки человек задержали.

В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность Sputnik как филиала российского агентства "Россия сегодня".

Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.

В частности, количество журналистов "Sputnik Азербайджан" в Баку должно было соответствовать численности сотрудников азербайджанского агентства AZERTAC в России.

Однако редакция и коллектив Sputnik не выполнили эти требования и продолжали работать, что стало основанием для проведения правоохранительной операции.

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