Азербайджан передав вірменській стороні тіла загиблих у Карабасі солдат

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Азербайджанська сторона передала владі невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) тіла 31 вірменського військового. Наразі призначена судово-медична експертиза для встановлення їх особистостей.

Про це повідомила прес-служба відділу інформації та зв’язків з громадськістю Державної служби з надзвичайних ситуацій невизнаної НКР.

"На ділянці Фізулі азербайджанська сторона передала тіла 31 вірменського військовослужбовця, не уточнивши місця їхнього виявлення. З початку пошукових робіт виявлено останки 1 318 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вірменська влада заявляє про майже 3,5 тисяч загиблих в ході бойових дій в Карабасі. Відомо і про велику кількість зниклих безвісти, в їх пошуках задіяні російські миротворці та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян заявив, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу. Ця фаза полягає в тому, що Вірменії та невизнаному Нагірному Карабаху потрібно створити єдиний порядок денний.

Крім того, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі досі не врегульовано, оскільки ще не вирішено декілька питань.