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Азербайджан передал армянской стороне тела погибших в Карабахе солдат

Баку, Среда 27 января 2021 14:57
Азербайджан передал армянской стороне тела погибших в Карабахе солдат
Фото: военные (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Азербайджанская сторона передала властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) тела 31 армянского военного. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления их личностей.

Об этом сообщила пресс-служба отдела информации и связей с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР.

"На участке Физули азербайджанская сторона передала тела 31 армянского военнослужащего, не уточнив места их обнаружения. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 318 человек", - говорится в сообщении.

Армянская власть заявляет о почти 3,5 тысячи погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу. Эта фаза заключается в том, что Армении и непризнанному Нагорному Карабаху нужно создать единую повестку.

Кроме того, недавно премьер Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован, поскольку еще не решен ряд вопросов.

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