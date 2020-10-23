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Азербайджан звільнив ще понад 10 поселень в Нагірному Карабасі, - Алієв

Автор: Дмитро Левицький

Азербайджанська армія повернула під свій контроль понад 10 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Поселення звільнили від окупації у чотирьох районах.

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Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на сторінці у Twitter.

За його словами, сьогодні з-під вірменської окупації було звільнено села Зіланлі, Курд-Махрізлі, Муганлі та Алагуршаг в районі Губальді. Також контроль відновили над поселеннями Доланар та Бунядлі Ходжавендського району.

Крім того, азербайджанські військові звільнили села Даг Тумас, Нусус, Халафлі, Мінбашилі, Вейсаллі в Джабраїльському районі та села Ванадлі та Мірзахасанлі в Зангіланському районі.

Нагадаємо, вчора Алієв заявив про відновлення контролю над кордоном з Іраном в Нагірному Карабасі. Азербайджанські військові звільнили останнє поселення на кордоні.

Як писало РБК-Україна, Вірменія виступила за введення російського миротворчого контингенту в зону конфлікту в Нагірному Карабасі.

Крім того, генсек НАТО закликав Туреччину використати свій вплив в регіоні для примирення Вірменії та Азербайджану.

Прогноз погоди
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Новини України Ільхам АлієвАрменияАзербайджанНагорный Карабах