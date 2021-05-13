ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Азербайджан назвав неадекватною реакцію Вірменії на узгодження кордону між країнами

Новость на русском →
Баку, Четвер 13 травня 2021 22:32
Азербайджан назвав неадекватною реакцію Вірменії на узгодження кордону між країнами Фото: військовий парад в Баку (report.az)
Автор: РБК-Україна

МЗС Азербайджану назвав неадекватною реакцію влади Вірменії на узгодження кордону між країнами. Відомство закликало Єреван не використовувати ситуацію в передвиборчих внутрішньополітичних цілях.

Про це повідомляє азербайджанське агентство Oxu з посиланням на заяву Міністерства.

"Дивно, що вірменська сторона неадекватно відреагувала на цей процес і зробила провокаційні заяви. Вважаємо неприйнятними спроби офіційних кіл використовувати це питання в політичних цілях у зв'язку з передвиборчою ситуацією у Вірменії", - цитує видання заяву МЗС.

У відомстві нагадали, що згідно Тристоронньої заяви, підписаної між Баку і Єреваном 10 листопада 2020 року, в Кельбаджарському і Лачинському районах Азербайджану, що знаходяться на кордоні з Вірменією, йде процес розміщення Азербайджанських прикордонних сил Азербайджану. "Цей процес носить звичайний режим і здійснюється систематично", - йдеться в заяві.

У Баку також запевнили у своїй прихильності до вирішення напруженості в регіоні.

Зазначимо, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян 13 травня заявив про посягання на територію країни. Приводом для таких заяв став інцидент біля озера Севлич. За його словами, азербайджанські військові спробували оточити водойму і для цього перейшли Вірменський кордон.

Нагадаємо, на початку листопаді 2020 року в ході стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії і формуванням невизнаного "Арцаха" довелося залишити Шушу. З 8 листопада 2020 року місто повністю перейшло під контроль Баку, паралельно бої тривали вже на відстані 2-3 кілометрів від столиці НКР Степанакерта.

За умовами мирної угоди Степанакерт і ще кілька районів Нагірного Карабаху контролюють російські миротворці. Інші кілька районів відразу перейшли під контроль Баку.

Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Армения Азербайджан конфликт
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним