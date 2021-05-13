Азербайджан назвав неадекватною реакцію Вірменії на узгодження кордону між країнами

МЗС Азербайджану назвав неадекватною реакцію влади Вірменії на узгодження кордону між країнами . Відомство закликало Єреван не використовувати ситуацію в передвиборчих внутрішньополітичних цілях.

Про це повідомляє азербайджанське агентство Oxu з посиланням на заяву Міністерства.

"Дивно, що вірменська сторона неадекватно відреагувала на цей процес і зробила провокаційні заяви. Вважаємо неприйнятними спроби офіційних кіл використовувати це питання в політичних цілях у зв'язку з передвиборчою ситуацією у Вірменії", - цитує видання заяву МЗС.

У відомстві нагадали, що згідно Тристоронньої заяви, підписаної між Баку і Єреваном 10 листопада 2020 року, в Кельбаджарському і Лачинському районах Азербайджану, що знаходяться на кордоні з Вірменією, йде процес розміщення Азербайджанських прикордонних сил Азербайджану. "Цей процес носить звичайний режим і здійснюється систематично", - йдеться в заяві.

У Баку також запевнили у своїй прихильності до вирішення напруженості в регіоні.

Зазначимо, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян 13 травня заявив про посягання на територію країни. Приводом для таких заяв став інцидент біля озера Севлич. За його словами, азербайджанські військові спробували оточити водойму і для цього перейшли Вірменський кордон.