Азербайджан назвав неадекватною реакцію Вірменії на узгодження кордону між країнами
МЗС Азербайджану назвав неадекватною реакцію влади Вірменії на узгодження кордону між країнами. Відомство закликало Єреван не використовувати ситуацію в передвиборчих внутрішньополітичних цілях.
Про це повідомляє азербайджанське агентство Oxu з посиланням на заяву Міністерства.
"Дивно, що вірменська сторона неадекватно відреагувала на цей процес і зробила провокаційні заяви. Вважаємо неприйнятними спроби офіційних кіл використовувати це питання в політичних цілях у зв'язку з передвиборчою ситуацією у Вірменії", - цитує видання заяву МЗС.
У відомстві нагадали, що згідно Тристоронньої заяви, підписаної між Баку і Єреваном 10 листопада 2020 року, в Кельбаджарському і Лачинському районах Азербайджану, що знаходяться на кордоні з Вірменією, йде процес розміщення Азербайджанських прикордонних сил Азербайджану. "Цей процес носить звичайний режим і здійснюється систематично", - йдеться в заяві.
У Баку також запевнили у своїй прихильності до вирішення напруженості в регіоні.
Зазначимо, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян 13 травня заявив про посягання на територію країни. Приводом для таких заяв став інцидент біля озера Севлич. За його словами, азербайджанські військові спробували оточити водойму і для цього перейшли Вірменський кордон.
Нагадаємо, на початку листопаді 2020 року в ході стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії і формуванням невизнаного "Арцаха" довелося залишити Шушу. З 8 листопада 2020 року місто повністю перейшло під контроль Баку, паралельно бої тривали вже на відстані 2-3 кілометрів від столиці НКР Степанакерта.
За умовами мирної угоди Степанакерт і ще кілька районів Нагірного Карабаху контролюють російські миротворці. Інші кілька районів відразу перейшли під контроль Баку.
Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".