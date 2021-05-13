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Азербайджан назвал неадекватной реакцию Армении на согласование границы между странами

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Баку, Четверг 13 мая 2021 22:32
Азербайджан назвал неадекватной реакцию Армении на согласование границы между странами Фото: военный парад в Баку (report.az)
Автор: РБК-Украина

МИД Азербайджана назвал неадекватной реакцию властей Армении на согласование границы между странами. Ведомство призвало Ереван не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.

Об этом сообщает азербайджанское агентство Oxu со ссылкой на заявление министерства.

"Удивительно, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем неприемлемыми попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении", - цитирует издание заявление МИД.

В ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному между Баку и Ереваном 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения азербайджанских пограничных сил Азербайджана. "Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически", - говорится в заявлении.

В Баку также заверили в своей приверженности к разрешению напряженности в регионе.

Отметим, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 13 мая заявил о посягательстве на территорию страны. Поводом для таких заявлений стал инцидент у озера Севлич. По его словам, азербайджанские военные попытались окружить водоем и для этого перешли армянскую границу.

Напомним, в начале ноябре 2020 года в ходе стремительной операции армии Азербайджана военным Армении и формированиям непризнанного "Арцаха" пришлось оставить Шушу. С 8 ноября 2020 года город полностью перешел под контроль Баку, параллельно бои продолжались уже на расстоянии 2-3 километров от столицы НКР Степанакерта.

По условиям мирного соглашения Степанакерт и еще несколько районов Нагорного Карабаха контролируют российские миротворцы. Другие несколько районов сразу перешли под контроль Баку.

Подробнее о событиях осени 2020 года читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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