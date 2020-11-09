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Азербайджан почав розслідування знищення російського вертольоту

Автор: Дмитро Левицький

Генеральна прокуратура Азербайджану почала розслідування знищення російського військового вертольоту Мі-24 на кордоні з Вірменією. Вертоліт був знищений азербайджанськими військовослужбовцями.

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Про це повідомляє прес-служба азербайджанської Генпрокуратури.

"Генеральна прокуратура Азербайджану висловлює глибокі співчуття родинам загиблих членів екіпажу та бажає зцілення постраждалим", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, ввечері 9 листопада на вірмено-азербайджанському кордоні був збитий російський вертоліт Мі-24. Попередньо відомо про двох загиблих та одного постраждалого в результаті інциденту.

Пізніше Баку взяло відповідальність за знищення російського вертольоту. Міністерство закордонних справ Азербайджану назвало інцидент випадковістю та пообіцяло виплатити компенсації.

Зазначимо, вже декілька місяців між Вірменією та Азербайджаном тривають бойові дії в Нагірному Карабасі. Азербайджан продовжує свій наступ та заявляє про відновлення контролю над окупованими Вірменією територіями.

Сьогодні в Нагірному Карабасі йшли запеклі бої за стратегічно важливе місто Шуші. Це місто знаходиться поблизу столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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